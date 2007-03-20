Москаль считает найденный арсенал оружия провокацией

В Службе безопасности Украины нет оперативных данных, что Гражданское движение «Народная самооборона» имеет вооруженные формирования, заявил сегодня на брифинге в Днепропетровске заместитель председателя СБУ Геннадий МОСКАЛЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, СБУ категорически заявляет, что в Украине сегодня нет террористических и диверсионных центров иностранных государств, а также вооруженных формирований политических партий.

По словам Г.МОСКАЛЯ, арсенал оружия, найденный вчера в подвале дома на бульваре Дружбы Народов в Киеве не был предназначен для применения в вышеупомянутых целях. Г.МОСКАЛЬ подчеркнул, что остается актуальным вопрос, кто положил оружие именно в это место. Как сказал заместитель председателя СБУ, его удивляет, почему оружие складировалось в помещении, куда имеют доступ многие люди.

Он отметил, что расследованием этого дела должно заниматься Министерство внутренних дел. Г.МОСКАЛЬ подчеркнул, что милиция должна найти владельцев оружия.

Он допустил, что оружие может принадлежать какому-то из бандформирований. Впрочем, по словам Г.МОСКАЛЯ, СБУ не выдвигает никаких версий по поводу найденного арсенала, поскольку это не в компетенции Службы безопасности Украины.

Г.МОСКАЛЬ провел аналогию относительно вчерашнего изъятия арсенала оружия и взрывчатки с инцидентом, который произошел 4 сентября 2002 года на трассе в Житомирской области. Он рассказал, что в тот день инспекторы ГАИ задержали автомобиль «Опель-омега» без номерных знаков с 20 ящиками «коктейля Молотова», а также большое количество листовок против тогдашнего Президента Леонида КУЧМЫ с подписями штабов Петра СИМОНЕНКО, Юлии ТИМОШЕНКО, Александра МОРОЗА и УНА-УНСО. Г.МОСКАЛЬ отметил, что тогда СМИ «много говорили-писали» о данном инциденте, который в конце концов «закончился ничем».

По словам заместителя председателя СБУ, автомобиль с листовками исчез, также в правоохранительных органах исчезли все материалы данного дела. По мнению Г.МОСКАЛЯ, события почти 5-летней давности очень напоминают событие с изъятием арсенала в Киеве.

Как сказал Г.МОСКАЛЬ, подобные факты дискредитируют Украину в глазах мирового сообщества. Он назвал вчерашний инцидент полной провокацией за пределами здравого смысла.

Заместитель председателя СБУ призывал СМИ держать в поле зрения процесс расследования дела об арсенале оружия и взрывчатке до конца – пока не будут найдены виновные.

Г.МОСКАЛЬ также заявил, что не является сторонником лидера Гражданского движения «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО. «Наши пути разошлись», - отметил он.

Г.МОСКАЛЬ сообщил, что сегодня находится в Днепропетровске на всеукраинском совещании сотрудников СБУ.