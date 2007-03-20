Чорновил: если Ющенко хочет играть в детский садик, то пусть играет

Член фракции Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ заявляет, что если Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО снова внесет в Верховную Раду кандидатуру Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел, то антикризисная коалиция ее отклонит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.ЧОРНОВИЛ заявил сегодня в интервью журналистам.

Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что начиная с сегодняшнего дня Президент имеет 15 дней для того, чтобы внести в парламент новую кандидатуру.

«Но если он снова подаст ОГРЫЗКО, то это будет абсурд и детский садик. Она будет снова отклонена», - сказал депутат.

Он отметил, что Президент имеет право «до бесконечности» вносить одну и ту же кандидатуру на определенную должность. «Если Президент хочет играться в детский садик, то он будет играться», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

При этом он заявил, что Президент должен понимать, что ответственность за внешнюю политику лежит в первую очередь на нем.

По словам Т.ЧОРНОВОЛА, в данном случае коалиция не должна поддерживать кандидатуру В.ОГРЫЗКО.

В то же время, по его словам, для фракции Партии регионов кандидатура В.ОГРЫЗКО является нежелательной, но «не абсолютно неприемлемой». «То есть мы можем голосовать, если Президент может гарантировать, что его Секретариат будет помогать этому министру и мы будем ему помогать», - сказал депутат.

При этом Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что кандидатура В.ОГРЫЗКО является абсолютно неприемлемой для фракции КПУ. «Если Президент убедит СИМОНЕНКО и КПУ, тогда вопрос снова будет открыт», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 марта, Верховная Рада в который раз не поддержала кандидатуру В.ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел.