Янукович даст пресс-конференцию в Президент-отеле “Киевский”

23 марта в 11.00 в Президент-отеле “Киевский” (ул. Госпитальная,12) состоится пресс-конференция премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА для представителей центральных, региональных и аккредитованных в Украине иностранных СМИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, темой пресс-конференции заявлено “Год после выборов: от кризиса к росту экономики”.

Аккредитация будет проходить до 16.00 22 марта по телефонам: 256-75-82, 256-77-69.