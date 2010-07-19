В Донецке стартовали «Игры власти»

Всеукраинский молодежный проект «Игры власти» стартовал в Донецке. Во время игры происходит моделирование виртуального государства. Это позволяет участникам почувствовать различные социально-экономические процессы и влиять на них.

Инициатором проекта выступил союз молодых политологов Украины и «Молодежное Европейское Движение» в партнерстве с представительством немецкого фонда Фридриха Эберта. Во время игры участники, как правило молодые люди, которые стремятся заниматься политической деятельностью, могут примерять на себя роль правительственного чиновника, бизнесмена, общественного деятеля.

По словам участника игры, руководителя донецкой областной молодежной организации «Поштовх» Юрия Матущака, формат тренинга позволяет молодежи моделировать экономический кризис, регулировать финансовый рынок, предусматривать поведение правительства, его влияние на социально - экономическое положение страны, устраивать перевыборы власти.

После тренинга проводится анализ ситуации в стране и сравниваются результаты политической игры и последствия действий реальной власти. На основании таких тренингов молодежь «погружается» в политические процессы и получает толчок к более активной общественной позиции и участию в управлении государством, считает молодой политик.

Первая игра показала, что молодежь конструктивно подходит к выполнению различных политических заданий и решению проблем, стоящих перед ними. Впрочем, игра – это вещь, досвольно далекая от реальности. В частности власть в ней была очень покладистой и выполняла все требования общественности. К сожалению, в действительности такое происходит очень редко в нашем государстве, отметила в интервью Deutsche Welleкоординатор проекта Александра Скиба.

Новый молодежный проект стартовал в Донецке. По словам его координатора, выбор города никоим образом не связан с тем, что нынешняя политическая власть страны представлена преимущественно выходцами из Донецка. Впрочем, в проекте отметили, что начав его именно с Донецка, решили ликвидировать определенный географический перекос, потому что предыдущие похожие проекты обычно проводились среди молодежи западных регионов.