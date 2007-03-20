Кинах согласился стать первым замом Януковича по реформам

Официально о назначении председателя Украинского союза промышленников и предпринимателей, народного депутата Анатолия КИНАХА одним из членов Кабинета Министров будет объявлено на заседании правительства завтра, 21 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня по окончании торжественного собрания по поводу 15-летия УСПП.

«Я скажу вам так, что Анатолий Кириллович (КИНАХ) согласился быть моим первым заместителем в вопросах осуществления реформ в Украине. А должность мы определим до утра», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

На уточняющий вопрос корреспондента УНИАН, будет ли кто-то смещен с должности, чтобы ее занял А.КИНАХ, премьер ответил: «Будет…».

Вместе с тем источник из близкого окружения А.КИНАХА уточнил УНИАН, что председатель УСПП займет место министра экономики Владимира МАКУХИ (УНИАН: В.МАКУХА занимает должность министра экономики в правительстве В.ЯНУКОВИЧА с 7 августа 2006 года).