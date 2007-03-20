Жвания заявляет, что Луценко шьют найденный в Киеве арсенал

Народный депутат, член фракции “Наша Украина” Давид ЖВАНИЯ допускает, что обнаруженный в одном из домов в Киеве арсенал оружия “будет приписан” лидеру гражданского движения “Народная самооборона” Юрию ЛУЦЕНКО.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, по словам Д.ЖВАНИИ, следователи прокуратуры уже “шьют” Ю.ЛУЦЕНКО найденный накануне на бульваре Дружбы народов арсенал оружия. (Как сообщалось, по факту выявления арсенала оружия в доме на бульваре Дружбы народов органами Министерства внутренних дел возбуждено уголовное дело).

“Не зря же этот арсенал был обнаружен рядом с офисом “Народной самообороны”, - сказал депутат, напомнив, что Киевская областная организация "Антикриминальный выбор" - участник общественного движения "Народная самооборона" - уже распространила заявление, в котором допускает попытку ее дискредитации в связи с выявлением арсенала оружия в доме, в котором находится офис этой организации.

“Конечно, у следователей нет никаких доказательств того, что этот арсенал принадлежит “Народной самообороне”, - заявил Д.ЖВАНИЯ. А на вопрос, где следователи возьмут доказательства, которые бы связали найденный арсенал с именем Ю.ЛУЦЕНКО, отметил, что ему “тяжело комментировать бред сивой кобылы”.

“Это уже отработанная технология. У нас у всех произошло дежавю - в 2004 году, в канун президентских выборов, “Поре” аналогично “шили” подготовку к вооруженному восстанию, “найдя” в их офисе оружие”, - заявил Д.ЖВАНИЯ, отметив, что сегодня используются те же методы.

“Основная цель Генпрокуратуры – не дать ЛУЦЕНКО спокойно ездить по регионам и за пределами Украины - у него отобрали все паспорта. Поэтому дальнейшие действия Генпрокуратуры - абсолютно непрогнозированы”, - заявил Д.ЖВАНИЯ, отвечая на вопрос относительно того, не существует ли угрозы ареста Ю.ЛУЦЕНКО сегодня во время его допроса в Генпрокуратуре.

Д.ЖВАНИЯ, впрочем, заявил, что у “Народной самообороны” относительно нынешней ситуации есть “планом А, план В, и план С. И при любых обстоятельствах мы будем продолжать действовать и доводить поставленные нами задачи до конца”.