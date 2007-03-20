Как Ющенко ”наказал” Кинаха за союз с Януковичем

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не принимает участия в мероприятиях, посвященных 15-летию Украинского союза промышленников и предпринимателей.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятиях участвуют председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ и глава правления УСПП Анатолий КИНАХ.

А.КИНАХ и В.ЯНУКОВИЧ вошли в зал вместе.

Вместе с тем, перед началом торжественного собрания среди журналистов распространили пресс-релиз, в котором сообщается о том, что В.ЮЩЕНКО принимает участие в торжественном собрании по случаю 15-летия УСПП.

Кроме того, в пресс-релизе пресс-службы Президента Украины содержатся тезисы выступления главы государства. Среди основных тезисов предполагаемого выступления В.ЮЩЕНКО - торможение реформ в стране, необходимость разработки Налогового кодекса, а также составляющие экономической идеологии Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЯНУКОВИЧ заявил о том, что А.КИНАХ может войти в состав правительства, но не уточнил, какая должность ему предложена.

Официальное интернет-представительство главы государства ранее сообщало, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО примет участие в торжественном собрании по случаю 15-летия УСПП.