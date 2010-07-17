Тимошенко встретилась с «дурдомовцами» (фото)

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко встретилась со своими сторонниками из интернета.

Встреча с авторами сайта "Дурдом" состоялась в пятницу в одном из ресторанов Киева.

Кроме Тимошенко на мероприятии присутствовали депутаты от БЮТ Виталий Чепинога, Александр Абдуллин, Александр Сочка и Владимир Филенко.

Как известно, инициатором встречи выступила автор под ником Ivanovna.

По словам источников, целью встречи Тимошенко было пообщаться с инициативными людьми.

"Ивановна" призвала экс-премьера объединиться со своими сторонниками, и вместе бороться за власть.

В свою очередь, Тимошенко предложила пользователям сайта и лично "Ивановне" встретиться.

"Я пишу это письмо не просто так, "чтобы было"... Я очень хочу встретиться со всеми вами - с искренними, хорошими, талантливыми и умными людьми из "дурдома", - подчеркнула она.

Украинская правда Фото з форума сайта "Дурдом"