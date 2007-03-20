В партии Регионов считают Огрызко ”дебилом”

"Претендующий на должность министра иностранных дел Украины Владимир Огрызко является таким же дебилом, как и бывший руководитель «Нефтегаза Украины» Алексей Ивченко". Об этом заявил депутат Ярослав Сухой из Партии Регионов.

«Огрызко – это тот же самый Ивченко, такой же дебил, который ехал в Москву по газовым переговорам и, говоря с Миллером, требовал переводчика», – сказал Сухой.

«Если Президент говорит о компромиссе, почему он уперся за кандидатуру Огрызко, заведомо зная, что мы за него никогда не проголосуем. Мы не хотим брать на себя ответственность за Огрызко, и не надо нам навязывать какую-то старую бабу, чтобы мы на ней женились. Ну не хотим мы на ней жениться», – добавил представитель Партии Регионов, передает «Новый Регион».

«Мы у Президента не будем требовать внести новую кандидатуру, ведь на это есть и так закон о государственной службе, согласно которому министр в должности и.о. может быть только определенный отрезок времени. Президент должен оглядываться на этот срок», – заключил Сухой.

Как сообщалось, во вторник парламентское большинство Верховной Рады в очередной раз отказалось утверждать Владимира Огрызко на должность министра иностранных дел Украины.

«ForUm»