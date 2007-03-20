Медведько пояснил, с чем связан обыск у Луценко

Обыск в квартире бывшего министра внутренних дел, лидера гражданского движения “Народная самооборона” Юрия ЛУЦЕНКО связан с расследованием уголовного дела, возбужденного за фактом злоупотребления им служебным положением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

Он подтвердил, что вчера Печерский районный суд г. Киева дал санкцию на проведение обыска «в жилом помещении бывшего руководителя МВД». «Это связано с расследованием уголовного дела о злоупотреблении служебным положением», - отметил А.МЕДВЕДЬКО, добавив, что «там есть вопросы, связанные с оружием и мебелью».

По словам генпрокурора, он знает, что следователи вызвали Ю.ЛУЦЕНКО на допрос сегодня на 15.00.

В то же время он заметил, что запрос народных депутатов в Генпрокуратуру “о защите конституционных прав Ю.ЛУЦЕНКО” на данное время еще не поступил.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром следователи прокуратуры произвели обыск в квартире Ю.ЛУЦЕНКО. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, следователи пришли к нему в 6.30, предъявив постановление суда о проведении обыска, какого именно суда Ю.ЛУЦЕНКО не уточнил, однако заметил, что ему в руки это постановление следователи не дали.

Ю.ЛУЦЕНКО считает сегодняшний обыск в своей квартире попыткой помешать его передвижению по территории Украины.

2 марта этого года Генеральная прокуратура возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса, а именно ч.3 ст.364 – злоупотребление властью или служебным положением, совершенные работником правоохранительного органа, повлекшем тяжелые последствия, и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).