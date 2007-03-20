Кинах намекает, что его депутаты готовы выйти из Нашей Украины

Лидер Партии промышленников и предпринимателей Украины (ПППУ) Анатолий КИНАХ не исключает возможного выхода народных депутатов, избранных в парламент от ПППУ по спискам блока “Наша Украина”, из состава оппозиционной к правительству парламентской фракции “Наша Украина”.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня журналистам А.КИНАХ сказал: “Это будет зависеть от того, насколько политическая элита в Украине поймет, что высшим приоритетом для нее должны быть национальные интересы, а не программа отдельной партии. Это будет основой наших решений, в том числе и относительно фракции “Наша Украина”.

Лидер ПППУ также сообщил, что он сегодня Партии промышленников и предпринимателей Украины с призывом ко всем ветвям власти консолидироваться вокруг национальных интересов.

“Мы категорически против авантюрных планов втянуть общество и государство в очередной виток противостояния, который приведет к потере качественных характеристик развития благосостояния граждан. Мы будем объединять усилия с прагматичными ответственными силами нашего государства, и мы будем делать все, чтобы строить условия национального единства. И это наш главный вектор в политической деятельности”, - заявил А.КИНАХ.

Сегодня же отвечая на вопрос журналистов, может ли так случиться, что на должности руководителей новосозданных министерств будет назначен кто-то из представителей нынешней оппозиции, заместитель лидера фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ отметил, что у антикризисной коалиции «есть большая скамейка запасных по разным направлениям деятельности». «Но есть блестящие профессионалы в БЮТ и «Нашей Украине», тот же Анатолий Кириллович КИНАХ», - сказал М.ЧЕЧЕТОВ. При этом он добавил, что людям, которые перейдут в коалицию и хотят «работать на государство, будет дана возможность реализовать себя».

Отвечая на конкретный вопрос, может ли одним из министров стать член фракции «Наша Украина» А.КИНАХ, М.ЧЕЧЕТОВ сказал: «Все может быть».

Также М.ЧЕЧЕТОВ отметил, что уже на сегодня около 40 народных депутатов из фракций «Наша Украина» и БЮТ обращались к представителям антикризисной коалиции и заявляли о своей готовности войти в ее состав.

«Уже более 40 народных депутатов приходили и говорили, что не поддерживают позицию своих лидеров, в том числе ТИМОШЕНКО, БАЛОГИ, КИРИЛЕНКО», - сказал М.ЧЕЧЕТОВ.

Он отметил, что заявления председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА о том, что состав антикризисной коалиции расширится до 40 народных депутатов, не были безосновательными. «Когда МОРОЗ говорил, что будет 300, то будет 300 (депутатов). И это не из-за того, что кто-то стимулирует депутатов. Нет. Просто у них есть совесть», - сказал он.

М.ЧЕЧЕТОВ также выразил уверенность, что до 1 мая текущего года в состав антикризисной коалиции будет входить конституционное большинство (300 депутатов).