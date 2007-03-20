Наша Украина требует от Генпрокуратуры публичных объяснений

«Наша Украина» требует от Генеральной прокуратуры публичных объяснений относительно обыска в квартире лидера гражданского движения “Народная самооборона” Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом говорится в заявлении “Нашей Украины”, распространенном ее пресс-службой.

В документе напоминается, что “сегодня в шесть часов утра представители Генеральной прокуратуры Украины начали обыск на квартире Ю.ЛУЦЕНКО. Во время обыска в помещение не допустили адвоката”.

“Нашеукраинцы” убеждены, что “именно принципиальная позиция Ю.ЛУЦЕНКО и во время его пребывания в должности министра внутренних дел, и как лидера «Народной самообороны» вызывает такой «нездоровый» интерес у правящего большинства и правительства к его личности. Ведь именно они находятся под постоянным обстрелом правды и объективной критики, которая раздается в их адрес в выступлениях Ю.ЛУЦЕНКО”.

По мнению членов “Нашей Украины”, “вывод о том, что так называемое «дело ЛУЦЕНКО» имеет исключительно политический заказной характер в значительной мере подтверждается и основывается на общей оценке действий Генеральной прокуратуры”. Они отмечают, что “обыск в квартире Ю.ЛУЦЕНКО, а фактически системное давление на лидера «Народной самообороны» происходит на фоне таких фактов как закрытие Генпрокуратурой уголовного дела против В.ЩЕРБАНЯ, бездеятельность в раскрытии других резонансных дел, решения по которым не первый год ждет все украинское общество и международная общественность”.

Поскольку сегодняшний инцидент является не первым случаем дискредитации нынешней властью лидера гражданского движения, «Наша Украина» убеждена, что “попытки правительства (в частности, в лице нынешнего министра внутренних дел Василия ЦУШКО) и «антикризисной коалиции» в парламенте препятствовать всеми возможными, в том числе незаконными средствами общественно-политической деятельности Ю.ЛУЦЕНКО является ярким свидетельство того, что в страну возвращается старая практика преследования оппозиции и неудобных для правящего режима общественных и политических деятелей”.

“Наша Украина” призывает Генеральную прокуратуру Украины, Службу безопасности Украины и все правоохранительные органы государства, оставаться беспристрастными и честными представителями правосудия, закона и порядка, и не поддаваться на провокации со стороны определенных политических сил, использовать соответствующие службы в интересах политической борьбы и противостояния с оппонентами.

«Наша Украина» требует от Генеральной прокуратуры публичных объяснений ее действий на предмет законности, соблюдения прав человека и гражданина.