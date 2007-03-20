Янукович позвонил генпрокурору

Генеральная прокуратура Украины произвела обыск в квартире лидера гражданского движения “Народная самооборона” Юрия ЛУЦЕНКО на основании судебного решения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня журналистам.

“Я об этом узнал только около десяти часов утра. Об этом ничего не знаю. Это первое. Во-вторых, я не занимаюсь руководством Генеральной прокуратуры и тем более координацией ее действий”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр также отметил, что обыск в квартире Ю.ЛУЦЕНКО для него новость. “Я только после разговора с Президентом позвонил по телефону генеральному прокурору и задал вопрос. Он сказал, что это действия следователя, который занимается уголовным делом, и что это решение было принято судом. То есть действия Генеральной прокуратуры происходят на основании судебного решения”, - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ также заметил, что не знает подробностей уголовного дела, возбужденного в отношении Ю.ЛУЦЕНКО. “Я не знаю. И я это делаю сознательно, поскольку я не собираюсь комментировать любые действия правоохранительных органов или Генеральной прокуратуры. Это их работа и они несут за это ответственность”, - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром следователи прокуратуры произвели обыск в квартире Ю.ЛУЦЕНКО. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, следователи пришли к нему в 6.30, предъявив постановление суда о проведении обыска, какого именно суда Ю.ЛУЦЕНКО не уточнил, однако заметил, что ему в руки это постановление следователи не дали.

Ю.ЛУЦЕНКО считает сегодняшний обыск в своей квартире попыткой помешать его передвижению по территории Украины.

Фракция «Наша Украина» назвала этот обыск политическими репрессиями.