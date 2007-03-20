Чорновил считает, что Тимошенко с Кириленко плевать хотели на Ющенко

Народный депутат Украины член фракции Партии регионов Тарас Чорновил уверен, что Глава государства должен «сделать очень жесткое и разгромное заявление» о том, что он не будет ветировать законопроекты, принятые парламентом без участия оппозиции, на чем настаивают БЮТ и НУ. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту ForUm’а.

«Президент должен заявить очень жестко и разгромно, что он является Президентом всей страны, и кое-кто из представителей оппозиции не имеет права приватизации на господина Президента. В противном случае, это неуважение и плевок на Президента», - ответил парламентарий.

Он подчеркнул также, что у Президента есть право ветировать закон только по принципу соответствия или же несоответствия Конституции, « а не по принципу нравится ли это Тимошенко и ее верному слуге Кириленко».

Комментируя также ситуацию с не назначением Владимира Огрызко на должность министра иностранных дел и возможность внесения на рассмотрения данной кандидатуры в третий раз, Чорновил подчеркнул, что «это даже будет не смешно, но в любом случае Президент имеет право вносить эту кандидатуру в парламент и согласно закону о Кабмине его никто не может ограничить в количестве внесений, если он вкладывается в 15 дней».