Киселев: Кто такой Луценко? Он никто и фамилия его никак

Первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ отвергает обвинение представителей оппозиции в применении властью политических репрессий против лидера гражданского движения “Народная самооборона” Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, комментируя факт обыска в квартире Ю.ЛУЦЕНКО.

В.КИСЕЛЕВ отметил, что такие действия являются исключительно делом прокуратуры и правоохранительных органов. «Почему мы сразу становимся в позу и говорим, что это политические преследования?», - сказал народный депутат.

При этом он отметил, что украинский политикум не имеет права комментировать действия следственных органов. «Говорить сегодня, что это делается кому-то назло, или что это политические преследования – бессмысленно. Кто такой ЛУЦЕНКО? Он никто и фамилия его никак», - сказал В.КИСЕЛЕВ. При этом он отметил, что Ю.ЛУЦЕНКО является лишь лидером общественной организации, а не каким-то выдающимся политиком.

Народный депутат также отметил, что на сегодня Секретариат Президента использует Ю.ЛУЦЕНКО «в разрушительном направлении».

Как сообщал УНИАН, сегодня утром следователи прокуратуры произвели обыск в квартире Ю.ЛУЦЕНКО.

Сам Ю.ЛУЦЕНКО считает сегодняшний обыск в своей квартире попыткой помешать его передвижению по территории Украины.

Фракция «Наша Украина» назвала этот обыск политическими репрессиями.