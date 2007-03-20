МИД Украины готовит ноту в посольство Бельгии

Министерство иностранных дел Украины готовит ноту Посольству Бельгии в Украине, в которой будет выражена обеспокоенность отказом в выдаче виз группе украинцев, которые должны были посетить Брюссель по приглашению депутата Европейского парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Андрей ДЕЩИЦА.

«Сейчас мы готовим ноту, которая будет направлена Посольству Бельгии в Украине, в которой мы выражаем обеспокоенность такой трактовкой украинских граждан, особенно в связи с тем, что решение о запрещении въезда было принято во время, когда идут согласования об упрощении визового режима между Украиной и странами Европейского Союза», - сказал А.ДЕЩИЦА.

Он отметил, что такое отношение к украинским гражданам вызывает обеспокоенность.

Как сообщал УНИАН, Посольство Бельгии отказало в выдаче виз группе украинцев, которые должны были ознакомиться с работой европейских институтов по приглашению депутата Европарламента.

По данным координатора проектов Института Евроатлантической интеграции Оксаны ШУЛЯР, которая занималась оформлением документов, в группу из 45 человек входили представители МИД, Верховной Рады, Конфедерации свободных профсоюзов, изданий “Корреспондент”, “Киев-Пост”, телепрограммы “Территория безопасности”, Севастопольской программы “,Европейский выбор”, Комитета избирателей Украины, Лаборатории законодательных инициатив, НРУ, Партии регионов, “Нашей Украины” и тому подобное.

Как отметила О.ШУЛЯР, также было официальное согласие Европейского парламента профинансировать визит группы украинцев в Брюссель.

О.ШУЛЯР заверила, что в Посольство Бельгии для получения виз была подана исчерпывающая информация о каждом члене группы.

“По результатам собеседования посольство четко сказало, что один человек в группе не смог четко очертить цель поездки и его ответы не удовлетворили работников консульства. На основе этого посольство определило, что группа состоит из людей, которые не могут четко очертить цель поездки, и поэтому они отказывают всей группе, несмотря на то, что каждый человек подавал документы на индивидуальную визу”, - сообщила О.ШУЛЯР.

Кроме того, по ее словам, посольству не очень понравилось, что группа “разношерстная”, то есть в ее состав входят журналисты, экономисты и политики.