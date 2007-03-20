Кинах идет в правительство Януковича

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ не исключает, что президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, лидер Партии промышленников и предпринимателей, народный депутат от фракции «Наша Украина» Анатолий КИНАХ может войти в состав правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам на брифинге.

«Анатолий Кириллович на протяжении 16 лет занимал активную позицию в строительстве государства. Я знаю его как человека опытного и профессионального. Анатолий Кириллович дал согласие работать вместе, и это решение будет рассматриваться завтра в Верховной Раде», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь А.КИНАХ не уточнил, в каком качестве он может войти в состав правительства В.ЯНУКОВИЧА. «Речь идет о системном сотрудничестве, а что касается должности - это для меня второстепенный вопрос», - сказал он.

А.КИНАХ напомнил, что за время независимости Украины он занимал должности разного уровня – от губернатора до премьер-министра. «Детально мы этот вопрос не обсуждали. Дождитесь завтрашнего дня», - добавил он.