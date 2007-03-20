Коалиция хочет задушить ребенка в колыбели?

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО считает, что обыск в квартире экс-министра внутренних дел, лидера гражданского движения “Народная самооборона” Юрия ЛУЦЕНКО будет способствовать росту его рейтинга.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

“Я бы не считал действия прокуратуры и других правоохранительных органов возвратом к тоталитарным практикам, но это возврат к практикам недемократичным и не совсем правовым. Фактически – это политическое давление на Ю.ЛУЦЕНКО и “Народную самооборону” с использованием правоохранительных структур”, считает В.ФЕСЕНКО.

Он убежден, что в обыске на квартире Ю.ЛУЦЕНКО явно прослеживается политическая почва.

“Мне кажется, что главной причиной таких действий власти является психологическая травма Майдана, которая есть у представителей антикризисной коалиции, в частности у Партии регионов”, - добавил эксперт.

По его мнению, антикризисная коалиция боится повторения Майдана и хочет “задушить ребенка в колыбели”.

Ф.ФЕСЕНКО считает, что представители антикризисной коалиции рассматривают действия “Народной самообороны” политической технологией и считают, что если на начальной фазе не допустить ее реализации, то “все будет в порядке”.

“Они не учитывают, что такими агрессивными действиями они снова мобилизируют против себя и оппозицию, которая будет объединяться, и значительную часть общества, поскольку опять возвращается представление об общественной угрозе для демократии”, считает эксперт.

“До сегодняшних событий фактически действия антикризисной коалиции в отношении Ю.ЛУЦЕНКО способствовали росту его рейтинга. По моему мнению, вообще наиболее весомый вклад в рост его рейтинга сделали именно его оппоненты из антикризисной коалиции”, - добавил он.

“Нынешние действия также добавляют рейтинга Ю.ЛУЦЕНКО - фактически такими действиями антикризовики указывают розочарованным избирателям с помаранчевого лагеря, кто является главным врагом В.ЯНУКОВИЧА и антикризисной коалиции. Для избирателей, которые разочаровались в БЮТ и в “Нашей Украине”, это будет очень убедительным аргументом поддерживать “Народную самооборону”, - отметил В.ФЕСЕНКО.