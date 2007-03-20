БЮТ отказывается от части требований

Фракция БЮТ будет предлагать Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО подписать закон о внесении изменений в государственный бюджет на 2007 год в части повышения уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил первый заместитель лидера фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

Он напомнил, что ранее БЮТ выступал за применение право вето к данному закону, внесенному на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

По словам А.ТУРЧИНОВА, позиция фракции изменилась, поскольку подписание данного закона «даст возможность людям хоть что-то получить в этих сложных условиях».

А.ТУРЧИНОВ отметил, что закон должен быть подписан только при условии пересмотра показателей минимальной заработной платы и прожиточного минимума по итогам первого полугодия текущего года.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада приняла правительственный вариант законопроекта о внесении изменений в закон о государственном бюджете Украины на 2007 год, который предусматривает повышение минимальной зарплаты с 1 апреля до 420 грн. в месяц, с 1 июля - до 440 грн., с 1 октября - до 460 грн.

В то же время парламент отклонил подобные законопроекты, предложенные Президентом и фракцией БЮТ. Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывала Президента ветировать правительственный законопроект.