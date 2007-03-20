Оппозиция настаивает на заседании СНБО

Фракция БЮТ будет настаивать на проведении заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросу выхода с политического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель лидера фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что формат круглых столов по этим вопросам не является эффективным. «Вопросы социальной и политической безопасности должны обсуждаться на заседаниях СНБО», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, именно СНБО должен принимать конкретные решения по урегулированию политического кризиса.

Отвечая на вопросы журналистов, согласился ли Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на проведение такого заседания СНБО, А.ТУРЧИНОВ сказал: «По крайней мере возражений мы не услышали».

Он также отметил, что антикризисная коалиция в который раз демонстрирует, что не будет выполнять все договоренности, достигнутые во время вчерашнего круглого стола.

По его словам, подтверждением этого является отказ антикризисной коалиции поддержать кандидатуру Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел. «Это демонстрация цинизма», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Отвечая на вопрос о дальнейших действиях «Нашей Украины» и БЮТ, А.ТУРЧИНОВ заметил, что на данный момент объединенная оппозиция обсуждает план «осуществления более действенных шагов». «И эти шаги будут уже ощутимыми в ближайшие дни», - сказал народный депутат.

Кроме того, он выразил убеждение, что Президент будет ветировать все законы, принятые антикризисной коалицией при отсутствии на пленарных заседаниях фракций «Наша Украина» и БЮТ.