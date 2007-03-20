Мороз хочет точно знать, что ищут в квартире Луценко

Киев. 20 марта. УНИАН. Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ поручил подготовить обращение к Генеральной прокуратуре по поводу обоснованности обыска в квартире бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ сообщил сегодня на заседании парламента.

По его словам, это делается потому, что речь идет о народном депутате нескольких предыдущих созывов и о человеке, который до недавнего времени был министром внутренних дел Украины.

Председатель ВР выразил убеждение, что Генпрокуратура даст «ответы максимально объективные».

При этом А.МОРОЗ отметил, что претензии к нему и к Соцпартии относительно фигуры генерального прокурора - «не по адресу». Он отметил, что именно фракции, которые сейчас входят в оппозицию, рекомендовали избрать Александра МЕДВЕДЬКО на должность генпрокурора «вопреки позиции СПУ».

«Надо кадры подбирать так, Александр Валентинович (речь идет об одном из лидеров БЮТ Александре ТУРЧИНОВЕ – УНИАН), чтобы они придерживались законов Украины», - отметил А.МОРОЗ.

Председатель ВР подчеркнул также, что Василий ЦУШКО в должности министра внутренних дел «не представляет СПУ. Он рекомендовался социалистами, как и ЛУЦЕНКО».

По словам А.МОРОЗА, В.ЦУШКО приостановил свое членство в Соцпартии в соответствии с законодательством, в связи с чем не корректно говорить о том, что В.ЦУШКО является представителем СПУ.