Верховная Рада снова не поддержала кандидатуру Огрызко

Верховная Рада не поддержала кандидатуру Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины

Как передает корреспондент УНИАН, “за” назначение В.ОГРЫЗКО проголосовали 195 (при необходимых 226 – УНИАН) из 435 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Не голосовали за В.ОГРЫЗКО в полном составе фракции Партии регионов и КПУ. “За” проголосовал один депутат из фракции СПУ и двое внефракционных, а также 115 народных депутатов из фракции БЮТ и 77 - из «Нашей Украины».

Народные депутаты, входящие во фракции БЮТ и «Наша Украина», почти в полном составе покинули сессионный зал в знак протеста против отклонения кандидатуры В.ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, В.ОГРЫЗКО исполняет обязанности главы внешнеполитического ведомства Украины с 30 января.

22 февраля ВР впервые не поддержала его на должность министра иностранных дел. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО повторно внес в ВР кандидатуру В.ОГРЫЗКО.