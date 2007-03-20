Следователей в квартире Луценко заинтересовала ручка ”Монблан”

Следователи Генпрокуратуры изъяли у Юрия Луценко ряд документов в поисках израильского паспорта.

Об этом журналистам рассказал депутат Давид Жвания.

По его словам, среди этих документов – медицинские карточки Луценко, членов его семьи и старый билет члена ВЛКСМ.

Жвания также сообщил, что по состоянию на 9:40 следователи занимались тем, что перетирали пальцами все купюры, которые им передал Луценко, чтобы установить их подлинность.

Кроме того, следователей заинтересовала природа ручки "Монблан", которую они нашли в квартире Луценко. Они интересовались, откуда она у Луценко и кто ее подарил.

Решение суда, на основании которого в квартире проводит обыск, Луценко до сих пор не продемонстрировали, равно как и не допустили адвокатов.

"Следователь говорит, что как только Луценко пойдет с ним в его кабинет, защитников приобщат к процессу", - передал их слова Жвания.

На вопрос, какой суд дал санкцию на обыск, Жвания ответил: "Печерский".

Украинская правда