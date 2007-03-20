Обыск у Луценко Наша Украина называет репрессиями

Фракция «Наша Украина» называет политическими репрессиями инцидент с обыском квартиры экс-министра внутренних дел, одного из лидеров гражданского движения “Народная самооборона” Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня от имени фракции заявил лидер «Нашей Украины» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он напомнил, что с 6 утра сегодняшнего дня в квартире Ю.ЛУЦЕНКО проводится обыск, “и ни адвокаты, ни представители СМИ не имеют доступа к Ю.ЛУЦЕНКО”. «Это означает, что Генеральная прокуратура и силовые структуры опять стали на путь не борьбы с преступностью, а на путь политической расправы», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он также отметил, что несколько дней назад министр внутренних дел Василий ЦУШКО объявил о том, что отныне участковые будут заниматься не борьбой с преступностью, а отдадут все свое время работе с теми гражданами, которые хотят принимать участие в акциях протеста весной этого года.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что каждый гражданин должен сам определяться, когда и каким образом, и в каких мероприятиях протеста он будет принимать участие и будет ли принимать вообще.

«Это не является задачей Министерства внутренних дел, так же как и не являются задачей Генеральной прокуратуры политические преследования», - сказал народный депутат. Он отметил, что в то время, как закрываются резонансные дела против бывших высокопоставленных должностных лиц, открываются новые уголовные дела против представителей оппозиции. «Это является настоящей задачей правительства В.ЯНУКОВИЧА и правящей коалиции. Сегодня уже все маски окончательно сорваны», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Народный депутат отметил, что применение политических репрессий является повторением практики, которая привела к Помаранчевой революции.

Как сообщал УНИАН, сам ЮЛУЦЕНКО считает сегодняшний обыск в своей квартире попыткой помешать его передвижению по территории Украины.

Как заявил Ю.ЛУЦЕНКО журналистам, которые в данное время находятся возле двери его квартиры, следователи прокуратуры, которые проводят обыск, пытались запретить Ю.ЛУЦЕНКО общаться с журналистами. Однако он заявил: «Пока я свободный гражданин и на меня не одели наручники - я буду давать комментарии».

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, следователи пришли к нему в 6.30, предъявив постановление суда о проведении обыска. Какого именно суда Ю.ЛУЦЕНКО не уточнил, однако отметил, что ему в руки это постановление следователи не дали.