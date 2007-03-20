Коалиция таки не будет голосовать за Огрызко

Фракции антикризисной коалиции не будут голосовать за назначение Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил член фракции СПУ Евгений ФИЛИНДАШ.

Он отметил, что по этому поводу сегодня утром фракции КПУ, СПУ и Партии регионов провели свои заседания. По словам Е.ФИЛИНДАША, каждая фракция приняла решение не поддерживать кандидатуру В.ОГРЫЗКО.

Говоря о причинах такого решения, Е.ФИЛИНДАШ заметил, что кандидатура В.ОГРЫЗКО «не является лучшей кандидатурой». «Мы думаем, что можно найти более профессиональную и компромиссную фигуру», - сказал народный депутат.

В свою очередь, народный депутат из фракции Партии регионов Владимир ФАЛЬКО подтвердил, что его фракция не будет поддерживать кандидатуру В.ОГРЫЗКО.

По его словам, достаточно странной является ситуация, когда Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не представляет парламенту предложенную им кандидатуру. И.ФАЛЬКО напомнил, что премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ всегда лично представляет кандидатуры на должности в правительстве.

В.ФАЛЬКО отметил, что Президент Украины чаще бывает за границей, в частности в Грузии, чем общается с народными депутатами. По словам депутата, ему также кажется странной ситуация, когда дается поручение, чтобы кандидатура В.ОГРЫЗКО «была согласована Виктором БАЛОГОЙ с премьер-министром Украины В.ЯНУКОВИЧЕМ». В.ФАЛЬКО заметил, что в парламенте эту кандидатуру представляет представитель главы государства Роман ЗВАРИЧ, и при таких обстоятельствах непонятно, «чью точку зрения будет отстаивать избранный министр иностранных дел Украины».