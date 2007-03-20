Утро депутаты начнут с Огрызко

Верховная Рада планирует рассмотреть сегодня первым вопросом назначение Владимира ОГРЫЗКО министром иностранных дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, также сегодня депутаты планируют рассмотреть во втором чтении проект закона о государственном земельном кадастре, внести изменения в Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем».

Кроме того, ВР намерена рассмотреть проект закона о продолжении процедуры ликвидации акционерного коммерческого агропромышленного банка «Украина»; изменения к закону «О прокуратуре», в частности относительно согласования с нормами Конституции Украины положения о генеральном прокуроре.