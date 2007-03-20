Утро депутаты начнут с Огрызко
09:51, 20 марта 2007Политика
670 0
Повестка дня ВР
Верховная Рада планирует рассмотреть сегодня первым вопросом назначение Владимира ОГРЫЗКО министром иностранных дел Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, также сегодня депутаты планируют рассмотреть во втором чтении проект закона о государственном земельном кадастре, внести изменения в Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем».
Кроме того, ВР намерена рассмотреть проект закона о продолжении процедуры ликвидации акционерного коммерческого агропромышленного банка «Украина»; изменения к закону «О прокуратуре», в частности относительно согласования с нормами Конституции Украины положения о генеральном прокуроре.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter