Винницкий губернатор взял под руководство партийную организацию

Председателем Винницкой областной организации Партии регионов избран председатель Винницкой областной государственной администрации Николай ДЖИГА.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на областной партийной конференции. За кандидатуру Н.ДЖИГИ на должность председателя областной организации Партии регионов проголосовали все 117 делегатов партконференции.

Перед конференцией политсовет Винницкой областной организации Партии регионов освободил от обязанностей своего руководителя Владимира ДЕМИШКАНА в связи со сменой работы и местожительства.

Кроме того, партконференция избрала новый политсовет облорганизации партии в составе 72 человека, а также контрольную комиссию в составе 10 человек.

Как сообщал УНИАН, 14 мая политсовет Винницкой облорганизации Партии регионов освободил своего руководителя Виктора АНТЕМЮКА, назначив вместо него исполняющим обязанности руководителя облорганизации тогдашнего председателя Винницкой областной государственной администрации В.ДЕМИШКАНА.

Н.ДЖИГА возглавляет Винницкую областную государственную администрацию с 2 июня.

В Винницкой области насчитывается около 25 тыс. членов Партии регионов.