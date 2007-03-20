В квартире Луценко идет обыск

В квартире экс-министра внутренних дел, лидера гражданского движения “Народная оборона” Юрия ЛУЦЕНКО проводится обыск.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Ю.ЛУЦЕНКО Инна КИСИЛЬ, приблизительно в 6.10-6.20 в квартиру Ю.ЛУЦЕНКО, которая находится в одном из домов на улице Старонаводницкая в Печерском районе Киева, прибыли приблизительно пять сотрудников прокуратуры с санкцией на проведение обыска. Они не пускают в квартиру ни адвокатов Ю.ЛУЦЕНКО, ни представителей СМИ.

Также на место события, по словам И.КИСИЛЬ, прибыл народный депутат Украины Давид ЖВАНИЯ.

В то же время в пресс-службе Генеральной прокуратуры не комментируют это событие, ссылаясь на нормы Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 2 марта этого года Генеральная прокуратура возбудила относительно Ю.ЛУЦЕНКО уголовное дело по двум статьям Криминального кодекса, а именно ч. 3 ст. 364 – злоупотребление властью или служебным положением, совершенные работником правоохранительного органа, которое повлекло тяжкие последствия, и ч. 1 ст. 263 КК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).