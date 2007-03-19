“Нафтогаз” опровергает заявление Тимошенко

НАК “Нафтогаз Украины” опровергает заявление лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО об отчуждении Компанией функций по управлению газотранспортной системой (ГТС) как такую, которая не отвечает действительности.

Об этом говорится в заявлении НАК “Нафтогаз Украины”, текст которого передан УНИАН.

"НАК «Нафтогаз Украины» заявляет, что управление газотранспортной системой продолжает осуществлять дочерняя компания «Укртрансгаз», а передача функций управления ГТС прямо запрещена рядом законов Украины, последний из которых принят в феврале с.г. по предоставлению, в частности, народного депутата Ю.ТИМОШЕНКО", – сказано в сообщении.

Компания также заявляет, что не принимала никаких документов относительно отчуждения функций управления ГТС в будущем.

Учитывая это, Компания рассматривает заявление Ю.Тимошенко, как:

- сделанное в результате введения Ю.ТИМОШЕНКО в заблуждение доверенным лицом и/или;

- свидетельствующее о низкой компетентности Ю.ТИМОШЕНКО в газовой сфере невзирая на выполнение Ю.ТИМОШЕНКО обязанностей вице-премьер-министра Украины по топливно-энергетическому комплексу (1999-2001 гг.) и президента корпорации ЕЭСУ (1995-1996 гг.).

Как сообщал УНИАН, сегодня на политических консультациях Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что НАК «Нафтогаз Украины» отдал функции по транспортировке природного газа российской компании «Черноморнефтегаз».

Обращаясь к Президенту Украины, Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что правительство, которое не смогло отдать России газотранспортную систему, пошло другим путем – «Нафтогаз» подписал соглашение, в соответствии с которым функции по транспортировке газа перешли другой - неукраинской компании. Потом по просьбе Президента она уточнила название этой компании – «Черноморнефтегез».

В свою очередь, присутствующий на консультациях Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ никак не отреагировал на слова Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. Оператором газотранспортной системы Украины является ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины". Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км. магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.