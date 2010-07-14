Человек Балоги стал замом Присяжнюка

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК назначил своим заместителем экс-губернатора Тернопольской области Юрия ЧИЖМАРЯ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Народной самообороны» со ссылкой на народного депутата Геннадия МОСКАЛЯ.

«Это не ПРИСЯЖНЮК назначил себе заместителя, это ему назначили ЧИЖМАРЯ, это была воля правительства или самого ЯНУКОВИЧА. Трудоустроили ЧИЖМАРЯ на новую должность якобы за его труды, хотя за что именно - непонятно, поскольку при его губернаторстве всю власть в Тернопольском областном совете забрала «Свобода», - сказал он.

Г.МОСКАЛЬ напомнил, что Ю.ЧИЖМАРЬ является соратником лидера партии «Единый Центр» Виктора БАЛОГИ.

«Работник из него в должности заместителя губернатора Киевской области будет «нулевым», никакой. Разве что он «завалит» область, чтобы потом отвечал за это губернатор ПРИСЯЖНЮК», - сказал он.

Как сообщалось, Ю.ЧИЖМАРЬ с 2007 года был председателем Тернопольской ОГА, но в апреле этого года был освобожден от должности Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.