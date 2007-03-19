Янукович: мы рассчитываем на стабильную инфляцию

Правительство рассчитывает, что инфляция в марте не превысит аналогичного уровня в январе и феврале.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в ходе встречи с заместителем помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Дэвидом КРЕЙМЕРОМ и директором офиса Центральной и Восточной Европы Совета национальной безопасности США Адамом СТЕРЛИНГОМ.

«В январе уровень инфляции составил 0,5% и 0,6% - в феврале. Мы рассчитываем на такой же уровень инфляции в марте», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр также сообщил представителям США о том, что в среду, 21 марта, состоится расширенное заседание правительства, на которое приглашен Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ поделился с Д.КРЕЙМЕРОМ и А.СТЕРЛИНГОМ планом осуществления реформ в Украине, в первую очередь, в области судебной и налоговой систем.

В свою очередь Д.КРЕЙМЕР отметил, что их визит в Украину является проявлением стремления США работать с правительством и Верховной Радой.

Заместитель помощника госсекретаря поблагодарил украинскую сторону за определение ответственных лиц в реализации проекта в рамках корпорации «Вызовы тысячелетия».

По его словам, это является важным поводом для того, чтобы Украина осуществляла борьбу с коррупцией, обеспечила принцип верховенства права, а также смогла диверсифицировать поставки энергоресурсов.

В.ЯНУКОВИЧ также проинформировал представителей США о текущем политическом моменте и о сегодняшней встречи с Президентом.

Справка УНИАН. При формировании Государственного бюджета на 2007 год Кабмин исходил из прогноза показателя инфляции 7,5%.

Всемирный банк прогнозирует в 2007 году инфляцию в Украине на уровне 10,7%.

По прогнозу Международного валютного фонда, инфляция в Украине в 2007 году составит 12,9-13,6%.

По данным Государственного комитета статистики, инфляция в Украине по итогам 2006 года составила 11,6%.