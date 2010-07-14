Попов попросит Черновецкого дождаться процедур и анализа

Первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ заявляет, что решение о передаче в длительную аренду частной структуре объектов аэропорта “Киев” (Жуляны) до конца не проанализировано, а поэтому с его введением в действие следует спешить.

В связи с этим Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ как председателю Киевсовета будет направлено обращение с просьбой пока не подписывать соответствующее решение депутатов горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сообщил сегодня журналистам.

Так, отвечая на вопрос об отношении к решению Киевсовета об аренде аэропорта, принятого 8 июля, А.ПОПОВ сказал: “Не могу пока прокомментировать. Я просил не рассматривать вопросы, связанные с землей и собственностью на сессии Киевсовета, которая была 8 июля. Рассмотрение все же состоялось. Я просил об этом потому, что мы (профильные заместители председателя КГГА – УНИАН) до конца не проанализировали все проекты, которые выносились на рассмотрение. Поэтому сейчас мы подготовили обращение в городской совет, к его председателю по поводу того, что уже ограничено количество принятых решений, по нашему мнению, не прошла соответствующей процедуры”.

Согласно объяснению А.ПОПОВА, мэра просят не подписывать ряд решений, пока не будут выполнены все процедуры и анализы. “Мы просим пока не подписывать эти решения городским председателем. И в том числе это решение, о котором вы говорите”, - сказал он журналистам.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Киевсовет утвердил ООО «Мастер-авиа» арендатором комплекса зданий аэропорта «Жуляны» по результатам проведенного конкурса Главным управлением коммунальной собственности КГГА.

Проект решения о передаче имущества, которое принадлежит территориальной общине Киева, в аренду на конкурсных принципах был внесен с голоса в повестку дня депутатом Блока Литвина, членом постоянной комиссии Киевсовета по земельным вопросам, градостроению и архитектуре Денисом КОСТРЖЕВСКИМ.

В конце мая этого года стало известно, что Киевсовет объявил конкурс на право аренды сроком на 49 лет комплексов зданий, сооружений и оборудования ряда объектов аэропорта «Жуляны». В условиях конкурса отмечено, что имущество и оборудование КП “Международный аэропорт“ Киев” (Жуляны) ”будет передан арендатору, который согласится погасить долг предприятия в размере 22,468 млн. грн. перед ОАО КБ “Крещатик” и профинансировать строительство нового пассажирского терминала общей площадью 12 тыс. кв. м.

Документы на участие в конкурсе подавали три компании: “Юридическая фирма Эс энд Пи”, “Мастер-авиа” и “Промсоцпроразвитие”.

16 июня депутат Киевсовета от БЮТ, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам собственности Денис МОСКАЛЬ заявил, что конкурс на право аренды комплекса зданий аэропорта “Киев” закончен за 16 дней до его завершения. Он предположил, что поспешность проведения конкурса предопределена лоббированием интересов одной из компаний-участниц вопреки общегосударственным и городским интересам. Депутат отметил, что инвестор, который будет победителем конкурса, фактически получает готовый бизнес за счет государственного бюджета.

В сентябре 2009 года Киевсовет разрешил аэропорту «Жуляны» взять кредит в сумме 110 млн. грн. под залог имущества предприятия. Этим решением депутаты внесли изменения в предыдущее решение Киевсовета от 26.07.2007, которым предоставлялось разрешение предприятию взять кредит под залог имущества предприятия в объеме 164 млн. грн. Для получения кредита Киевсовет разрешил аэропорту передать в залог индивидуально определенные здания и сооружения аэропорта, которые находятся у него на балансе.