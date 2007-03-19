Если завтра коалиция не поддержит в Верховной Раде кандидатуру Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел, оппозиция покинет сессионный зал. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель руководителя фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, такую позицию поддержал и лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО. По его словам, если не будет результативного голосования, то не может быть результативной работы Верховной Рады.

А.ТУРЧИНОВ также отметил, что «критерием и показателем» того, насколько коалиция хочет нормальной работы в парламенте, является голосование по первому вопросу повестки дня – о кандидатуре В.ОГРЫЗКО.

Заместитель председателя фракции Партии регионов Украины Михаил ЧЕЧЕТОВ после заседания рабочей группы в интервью журналистам отметил, что не достигнута договоренность о голосовании за кандидатуру В.ОГРЫЗКО. По его словам, сейчас продолжаются консультации на высшем уровне.

Он также отметил, что коалиция признает, что «право «первой ночи» принадлежит Президенту страны» по внесению кандидатуры на должность министра иностранных дел.

В то же время, М.ЧЕЧЕТОВ считает, что кандидатура была подобрана неудачно, поскольку есть немало людей и в оппозиции, которые неоднозначно относятся к кандидатуре В.ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел.

М.ЧЕЧЕТОВ выразил надежду, что В.ОГРЫЗКО, понимая сложившуюся ситуацию может сам заявить о снятии своей кандидатуры.

Вместе с тем он отметил, что на сегодняшний день В.ОГРЫЗКО «колеблется» относительно возможности принятия такого решения.

В то же время, лидер фракции «Наша Украина» В.КИРИЛЕНКО заявил, что ни Президент Виктор ЮЩЕНКО не отзовет кандидатуру В.ОГРЫЗКО, ни он сам не откажется от баллотирования. По его словам, коалиция выдает желаемое за действительное.

Как сообщал УНИАН, 14 марта после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и Председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявил о достижении договоренности рассмотреть президентскую кандидатуру на должность министра иностранных дел в парламенте.

На следующий день Верховная Рада во время рассмотрения вопроса назначения В.ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел решила перенести этот вопрос на вторник, 20 марта. Такое решение поддержали фракции большинства.