Янукович принял представителя Райс

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил ситуацию в Украине с заместителем помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Дэвидом КРЕЙМЕРОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время встречи в Кабинете министров также принимал участие директор офиса Центральной и Восточной Европы Совета национальной безопасности США Адам СТЕРЛИНГ.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил представителям делегации США о деятельности правительства во втором полугодии 2006 г. и начале 2007 г. Кроме того, в ходе встречи обсуждалась подготовка к вступлению Украины во Всемирную торговую организацию, сотрудничество с Евросоюзом, а также сотрудничество Украины и США в рамках корпорации «Вызовы тысячелетия».

Как сообщил журналистам после окончания встречи Д.КРЕЙМЕР, в ходе встречи обсуждался целый ряд вопросов.

По словам заместителя помощника госсекретаря США, размещение систем ПРО в Чехии и Польше сегодня не являлось предметом переговоров.

«Я знаю, что государственный секретарь США заинтересована посетить Украину, но я не могу назвать точную дату такого визита», - сказал Д.КРЕЙМЕР, отвечая на вопрос УНИАН, не является ли визит заместителя помощника госсекретаря в Украину свидетельством подготовки визита К.РАЙС в Киев.