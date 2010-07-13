Ющенко пойдет на Говерлу убирать мусор

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО традиционно по случаю годовщины провозглашения Декларации о государственном суверенитете осуществит восхождение на Говерлу.

Как сообщается на сайте “Нашей Украины”, восхождение лидера и активистов партии на Говерлу состоится 17 июля.

“В этом году такая экспедиция не просто приурочена к 20-й годовщине провозглашения Декларации, она имеет еще и экологическую цель - уборку мусора, который оставляют на склонах горы многочисленные туристы”, - отмечается в сообщении.

В ходе экспедиции, кроме экологической акции, запланирован торжественный митинг по случаю юбилейной даты, интервью руководителей партии для СМИ, общение с представителями творческой элиты и тому подобное.