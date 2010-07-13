Кличко возглавил партию УДАР

Министерство юстиции Украины получило официальное извещение от политической партии «Новая страна» об изменении названия партии, внесении изменений в устав и в состав руководящих органов.

Согласно сообщению, партия теперь будет называться "УДАР (Украинский демократический альянс за реформы) Виталия Кличко", сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

Новым руководителем партии вместо Романа РОМАНЮКА избран Виталий КЛИЧКО.

Как сообщает партия, соответствующие изменения были приняты решением внеочередного партийного съезда, который состоялся 24 апреля 2010 года.

Своей целью обновленная партия определила содействие формированию политической воли граждан и участие в развитии в Украине открытого гражданского общества на основах свободы, самоуправления, верховенства права, руководствуясь принципами демократии, а также создание условий для экономического взлета Украины и роста могущества государства и благосостояния граждан.

Министерство юстиции приняло к сведению информацию об изменениях в уставе, составе руководящих органов, а также названии партии. Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ подписал приказ о внесении соответствующих изменений в Реестру политических партий Украины.

***Политическая партия «Новая страна» была зарегистрирована Минюстом 14 марта 2005 года. Партия внесена в Реестр политических партий под №109.

В соответствии с Законом «О политических партиях в Украине», партии должны информировать Министерство юстиции Украины об изменениях названия, программы, устава, руководящих органов партии, их адреса и местонахождения в недельный срок после принятия решений по этим вопросам.