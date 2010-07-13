Тимошенко: дорогие мои «дурдомовцы»! Ничего не пропало

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что у нее ситуация в Украине ассоциируется с судьбой дурдома в условиях войны.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО пишет в своем персональном блоге, отвечая на обращение, которое было размещено на сайте durdom.in.ua под именем Ivanovna.

Ю.ТИМОШЕНКО рассказала, что в свое время ее поразила история, которую рассказал в новостях один из российских телеканалов. "Это почти короткометражка КУСТУРИЦЫ... Во время войны на Кавказе где-то в начале девяностых, на произвол судьбы бросили дом для психически больных, то есть – дурдом (ну, так у нас называют подобные заведения, хотя это и не этично, видимо). Всех «нормальных» вывели из зоны конфликта. Весь персонал - врачей и санитаров – эвакуировали, а больных людей забыли. Они остались сами - в разрушенном городе, среди войны, без воды, без продуктов, без света", - пишет Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, по ее словам, эти немощные люди не сдались, не растерялись, не впали в отчаяние. «Они создали нечто наподобие штаба самоспасения. Достали продукты в окружающих селах, привезли воду, организовали уход за самыми тяжелыми больными... Они выстояли в этом хаосе и беспорядке, они не сдались перед обстоятельствами и победили. Нужно было видеть этот сюжет. Они были в тысячу раз нормальнее и лучше, самих нормальных из нормальных», - отмечает лидер БЮТ.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, этот пример является подтверждением того, что в нынешних условиях, несмотря на обстоятельства, нельзя терять оптимизма. Экс-премьер поблагодарила блогеру за "огромный кусок оптимизма, надежды и энергии".

«Ивановна, дорогие мои «дурдомовцы»! Ничего не пропало. Мы еще поборемся за нашу, а не их страну. Пусть сегодня сложилось не так, как хотелось, пусть сегодня у власти те люди, для которых Украина – понятие чужое и непонятное... Но это всего лишь досадный эпизод, а не карма и не окончательный приговор. Мы не отдадим им Украину, какими бы «беспредельщиками” они ни казались на первый взгляд... Этому бульдозеру, как метко сказала Ивановна, действительно сегодня ни холодно, ни жарко... Но на каждый бульдозер найдется свой овраг. Не будет этот бульдозер безнаказанно и вечно ездить по стране", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер подчеркнула, что готова к борьбе и к работе. "Давайте действовать сообща. Хотя бы потому, что Украина требует сегодня не проданого-перепроданого или зашуганного до умопомрачения амбициозного политического или экзальтированного "интеллектуального" материала, а людей в полном смысле этого слова. Я их ищу и собираю в действенную армию", - призвала она.