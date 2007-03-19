Против Балоги готовится провокация?

Против председателя Совета партии "Наша Украина", главы Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ по заказу антикризисной коалиции готовится информационная провокация.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник. По его данным - это “черная история”, оформленная в виде книги, которая в настоящее время печатается в одной с типографий на территории Украины.

“Тема этого опуса - бизнесовая деятельность В.БАЛОГИ в середине 90-х годов, его пребывание в должности губернатора Закарпатья и выход из СДПУ(о)", – сообщил собеседник агентства.