В МВД за первое полугодие заменили почти 600 руководителей

В течение первого полугодия в системе Министерства внутренних дел было замещено 578 сотрудников, которые занимали руководящие должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей ПОПКОВ на расширенном заседании коллегии ведомства, которое проходит сейчас в Киеве.

С.ПОПКОВ констатировал, что у МВД не вызывает сомнения, что работа милиции нуждается в перестройке и переходе на качественный уровень.

«Особое внимание сосредоточенно на вопросах качественного комплектования кадров в соответствии с профессиональными навыками того или другого руководителя», - сказал первый заместитель министра и отметил, что в течение последнего периода в ведомстве удалось укрепить кадровый потенциал, в частности, управленческого звена.

По его словам, было замещено 578 руководителей в системе МВД, из них 92 руководителя в центральном аппарате, а также 35 начальников в регионах.

Расширенное заседание коллегии МВД проходит под председательством первого заместителя министре С.ПОПКОВА.

В то же время, как сообщили в ведомстве, министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЁВ сейчас находится в командировке за пределами Киева.