Ющенко: если кризиса нет, то в чем суть антикризисной коалиции?

Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО удивляет наличие антикризисной коалиции, если в государстве нет кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на политических консультациях в Секретариате Президента.

В.ЮЩЕНКО заметил, что сегодня одна сторона заявляет, что кризиса нет. «Если кризиса нет, то, очевидно, нет предмета для антикризисной коалиции. Это прекрасно – кризиса нет. Но почему-то антикризисная коалиция существует», - заметил он.

Он отметил, что ситуация в стране является кризисной. «Если в зале не появляется почти половина народных депутатов, это кризис», - сказал Президент, добавив, что таким способом оппозиция демонстрирует свое отношение к тем или другим действиям коалиции.

«Кстати, они могут ошибаться, так как и большинство может ошибаться», - добавил он, отметив, что предметом сегодняшнего собрания не должно быть намерение дать оценки друг другу. «Я действительно думал, что это не задача этого круглого стола. Речь идет о том, что здесь собрались серьезные люди, которые отвечают за политику государства и ситуацию», сказал он, заметив, что существующая ситуация не отвечает интересам нации и не обеспечивает прогресс, - наоборот, забирает будущее.

Он предложил создать рабочую группу, цель которой на протяжении трех дней изучить взаимные требования и попробовать найти компромисс. «Давайте договоримся, во вторник, максимум в четверг резюмируем, способны ли политические силы вообще договориться и найти общий компромисс”, - сказал В.ЮЩЕНКО. Он также выразил мнение, что конституционный дисбаланс власти можно решить через внесение изменений в Конституцию.

В то же время он заметил, что это необходимо делать совместно. «Ни одна сторона, которая сидит за этим столом, в одностороннем порядке свои инициативы в парламенте не проведет – это суть кризисного состояния”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время посвященных поиску путей выхода из политического кризиса консультаций в Секретариате Президента при участии главы государства, премьер-министра, председателя ВР и лидеров парламентских фракций председатель парламента Александр МОРОЗ и руководитель правительства Виктор ЯНУКОВИЧ отрицали существование в государстве парламентского и политического кризиса.