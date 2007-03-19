О чем договорились в Секретариате

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что сегодня большинство и оппозиция публично объявляют о намерении обеспечить конструктивное сотрудничество и садятся за стол переговоров по вопросам, которые можно урегулировать только взаимно.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, это В.ЮЩЕНКО подчеркнул в своем заключительном слове, подводя главные итоги сегодняшних политических консультаций в Секретариате Президента.

Также сообщается, что представители большинства и оппозиции при участии Секретариата Президента сегодня сформируют совместную рабочую группу, определят ее повестку дня, условия деятельности и ожидаемый результат.

Как отметил В.ЮЩЕНКО, среди задач рабочей группы – инвентаризация текущих законопроектов и определение их приоритетности. К первоочередным Президент предложил отнести законопроекты, касающиеся бюджетного процесса, приватизации, деятельности малого и среднего бизнеса, возмещения НДС, возвращения вкладов населения.

Президент также предложил руководителям парламентских фракций организовать первое заседание рабочей группы сегодня, 19 марта, после 16.00.

В свою очередь, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО предложила в список вопросов, над которыми будет работать группа, внести голосование по кандидатуре Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел, проведение референдума о форме государственного правления и другие темы, о которых сказано в недавнем заявлении оппозиции.

«Я сторонник того, что рассмотрение вопросов должно быть конкретным», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Также в сообщении говорится, что на протяжении пяти дней должна быть сформирована единая рабочая комиссия, которая будет работать над изменениями и дополнениями в Конституцию. Состав комиссии Президент готов утвердить в пятницу, 23 марта.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Секретариате Президента проводились политические консультации между Президентом и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ и председателями парламентских фракций: «Наша Украина» – Вячеславом КИРИЛЕНКО, БЮТ – Ю.ТИМОШЕНКО, Партии регионов – Раисой БОГАТЫРЁВОЙ, СПУ – Иваном БОКИМ и заместителем председателя фракции КПУ Валентином МАТВЕЕВЫМ.

На встрече также присутствовали глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА и Секретарь СНБО Виталий ГАЙДУК.

Тема консультаций – поиск путей преодоления политического кризиса в государстве.