Генпрокуратура закрыла дело против Червоненко

Генеральная прокуратура Украины закрыла из-за отсутствия состава преступления уголовное дело в отношении председателя Запорожской облгосадминистрации Евгения ЧЕРВОНЕНКО, возбужденное по инциденту, произошедшему между ним и охранником в Кабинете министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил первый заместитель начальника Главного управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел Сергей ДЕНИСЕНКО.

По его словам, уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из Кабмина, и на основании заявления пострадавшего. Впрочем, в ходе проведения следственных действий пострадавший - представитель Государственной службы охраны, отказался от предыдущих показаний, отметив, что Е.ЧЕРВОНЕНКО неумышленно зацепил его рукой, «врываясь», сказал С.ДЕНИСЕНКО.

Кроме того, согласно выводам следователя, отметил С.ДЕНИСЕНКО, первичные показания пострадавшего не раскрывают в достаточной мере картину произошедшего; судмедэксперты, со своей стороны, пришли к заключению, что кровоподтек под глазом пострадавшего действительно мог появиться в результате неумышленных действий Е.ЧЕРВОНЕНКО, кроме того, свидетели инцидента выявлены не были, а видеокамеры наблюдения не зафиксировали факт инцидента между запорожским губернатором и охранником.

Как сказал С.ДЕНИСЕНКО, именно поэтому при таких обстоятельствах, то есть из-за недостаточности доказательств, которые бы разоблачали вину Е.ЧЕРВОНЕНКО и могли стать доказательствами для установления истины, 12 марта было принято решение о закрытии уголовного дела из-за отсутствия состава преступления.

Справка УНИАН. 26 сентября 2006 года охранник не пропустил Е.ЧЕРВОНЕНКО в приемную премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА, после чего губернатор якобы его ударил. 10 ноября в отношении Е.ЧЕРВОНЕНКО было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины ("насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов, который находится при исполнении служебных обязанностей").