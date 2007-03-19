Янукович думает, что в Конституции записано, кого полюбить, кого разлюбить

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ называет призывы оппозиции к весенним акциям политическим популизмом.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ высказал сегодня во время политических консультаций в Секретариате Президента.

«Все, что вне рамок украинской Конституции и законов, мы оцениваем как политический популизм, или как желание небольшой части людей нашего политического общества приблизить получение очередной оценки общества, или заставить людей кого-то полюбить, кого-то разлюбить – для этого есть конституционные сроки проведения», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом премьер-министр отметил, что нужно приветствовать и поддерживать все, что происходит в рамках Конституции и украинских законов.