За перебранкой у Президента про Огрызко все забыли

Вопрос о назначении Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел сегодня на политических консультациях в Секретариате Президента не обсуждался.

Как передает корреспондент, об этом сообщил журналистам лидер фракции СПУ Иван БОКИЙ после завершения политических консультаций.

Отвечая на вопрос, будет ли парламентская коалиция завтра голосовать за кандидатуру В.ОГРЫЗКО, И.БОКИЙ сказал: «Не знаю, завтра посмотрим».

Как сообщал УНИАН, 14 марта после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявил о достижении договоренности рассмотреть президентскую кандидатуру на должность министра иностранных дел в парламенте.

На следующий день Верховная Рада в ходе рассмотрения вопроса назначения В.ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел решила перенести этот вопрос на вторник, 20 марта. Такое решение поддержали фракции большинства.