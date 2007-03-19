Зварич нашел для Ющенко повод распустить парламент

Постоянный представитель Президента в Верховной Раде Роман ЗВАРИЧ считает возможным роспуск парламента, если на протяжении 60 дней не назначен хотя бы один министр.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», Р.ЗВАРИЧ заметил: “У Конституции Украины есть такой термин как “состав правительства”. Там также упомянуты две конкретных должности - министра иностранных дел и обороны, которые вносятся на утверждение парламентом Президентом. Поэтому есть все правовые основания считать, что в случае, если на протяжении 60 дней не будет назначен хотя бы один из этих министров, то нет полного состава правительства”.

“Однако однозначно нельзя ответить, дает ли это полное право Президенту распускать парламент. Хотя, с другой стороны, такое право прописано в Конституции. Я склонен считать, что необходимо распускать парламент, если на протяжении 60 дней не назначен хотя бы один министр. Это политическое право Президента”, - считает Р.ЗВАРИЧ.