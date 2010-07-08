Тимошенко раскусила еще один план Януковича

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о намерении власти через принятие закона о референдуме отменить политреформу 2004 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я думаю, что именно данный закон поможет ЯНУКОВИЧУ воплотить еще один план в жизнь – сфальсифицирует волеизъявление людей на референдуме и вернет Конституцию КУЧМЫ, узаконит узурпацию власти одним человеком», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Таким образом, по ее словам, действующая власть готовит проведение ревизии действующей Конституции в редакции 2004 года без голосования в парламенте.