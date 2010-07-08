"Без мандата": украинских политиков поселят на 5 дней в обычные семьи

В новом сезоне на телеканале “1+1” стартует новый проект «Без мандата» с участием представителей украинского политикума.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили генеральный директор группы компаний «1+1» Александр ТКАЧЕНКО и продюсер программы «Без мандата» Оксана КУЧЕРОВА.

По словам А.ТКАЧЕНКО, осенью телеканал «1+1» запускает необычный для постсоветского пространства телевизионный проект «Без мандата». Канал приглашает представителей украинской политики всех уровней принять участие в этом реалити-шоу. О.КУЧЕРОВА рассказала, что суть шоу, идея которого принадлежит одной из британской телекомпаний, заключается в том, что известный украинский политик в течение 5 дней будет жить в обычной украинской семье. При этом первые 2,5 дня политик отказывается от привычного образа жизни, оставляет свое окружение, отказывается от охраны, референтов и помощников и отключает все средства связи с собственным офисом, не использует собственные средства. Он просто будет жить в обычной семье, будет помогать вести хозяйство и решать бытовые проблемы. Потом политик получает назад все свои “рычаги влияния”, и будет пытаться решить проблемы семьи, которые не смог решить без “мандата”. Что из этого получается, в течение 24 часов в сутки отслеживает съемочная группа канала «1+1». Часовая программа будет выходить в эфир еженедельно.

О.КУЧЕРОВА заметила, что к участию в проекте будут приглашаться рядовые семьи, у которых есть какие-то бытовые, бюрократические проблемы, требующих решения, например через ЖЭК. “Будем подбирать семьи, где есть даже конфликт с властью, и будет интересно посмотреть, как политик из этой ситуации выпутается”, - добавила продюсер программы «Без мандата».

По словам А.ТКАЧЕНКО, речь идет не о решении глобальных проблем, а об обычных бытовых вопросах, с которыми люди сталкиваются ежедневно.

“Поскольку сегодня на многих каналах политики имеют возможность поговорить, мы решили предоставить им уникальную возможность - действовать. Мы считаем, что возможность слугам народа проявить свою храбрость и, наконец, доказать, что они отвечают делами за вещи, которые они обещают... это реальная политика”, - отметил А.ТКАЧЕНКО.

Руководитель канала заметил, что “1+1” заранее начал промо-кампанию нового проекта, чтобы привлечь как можно большее количество политиков. Так, в пятницу в парламенте соответствующая информация о проекте будет роздана народным депутатам.

Как отметили авторы реалити-шоу, на сегодняшний день категорически от участия в проекте отказались лишь два политика: Наталия ВИТРЕНКО и Тарас ЧОРНОВИЛ. Большинство политиков выразили заинтересованность, но по тем или иным причинам просили отсрочить свое участие. Среди тех, кто выразил принципиальную заинтересованность: Александра КУЖЕЛЬ, Юрий ПАВЛЕНКО, Анатолий ГРИЦЕНКО, Юрий КАРМАЗИН, Андрей ШЕВЧЕНКО, Геннадий КЕРНЕС, Евгений ЧЕРВОНЕНКО. Сегодня на канале ожидают ответ от Юлии ТИМОШЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА, Сергея ТИГИПКО и других известных политиков.