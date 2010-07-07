В киевской мэрии говорят, что сотрудники СБУ ждут Довгого

Заместителя киевского городского председателя, секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО на втором этаже мэрии, возле его рабочего кабинета, ожидают сотрудники Службы безопасности Украины.

Об этом УНИАН сообщили работники мэрии.

В свою очередь источники в Киевсовете агентству сказали, что возможно, запланированная на завтра сессия Киевсовета не состоится. "У нас очень неспокойно сегодня", - сказал собеседник агентства.