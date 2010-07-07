Янукович проведет заседание Комитета по экономическим реформам

В среду, 7 июля, в 14.30 под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА состоится очередное заседание Комитета по экономическим реформам (Администрация Президента Украины, ул. Банковая, 11).

Как сообщает пресс-служба Президента, аккредитацию представителей СМИ проводит Главное управление по вопросам коммуникаций АП до 12.00 7 июля по телефонам: 255-78-44, 255-74-02 и 255-63-18.