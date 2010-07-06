Нардепы хотят разобраться с Бюджетным кодексом до футбола

16:20, 06 июля 2010
Политика
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Сегодня - первый полуфинал

Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении проекта Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале вечернего заседания парламента председательствующий первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК выразил надежду, что «к футболу, я думаю, должны все завершить».

Как известно, сегодня матч между командами Уругвая и Нидерландов на Чемпионате мира-2010 начнется в 21.30.

Как известно, парламент проголосовал за продление работы сегодня до завершения рассмотрения проекта изменений в Бюджетный кодекс.

 

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